Глава Shell пообещал Путину открывать по автозаправке в неделю

Shell намерен в ближайшие пять лет каждую неделю открывать по одной АЗС в России, рассказал исполнительный директор концерна Бен ван Берден на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. «Если говорить о сегменте переработки и сбыта и розничном сегменте, то здесь стоит отметить важность, которую Россия играет с точки зрения роста для нашей компании: она входит в топ-5 крупнейших экономик. В рамках развития сети АЗС по России в ближайшие пять лет мы еженедельно будем открывать одну новую автозаправочную станцию»,— цитирует Бен ван Бердена пресс-служба Кремля.

Он также напомнил о достигнутой договоренности в рамках Петербургского международного экономического форума с компанией «Газпромнефть» о разведке и добыче дополнительных запасов углеводородов в Сибири.

Напомним, Shell является одним из крупнейших иностранных инвесторов в российскую нефтегазовую отрасль. Компания участвует в разработке Сахалинского шельфа, а также месторождений Салымской группы в ХМАО. На Петербургском международном экономическом форуме-2019 Shell и испанская Repsol подписали соглашение о намерениях по созданию СП для освоения неразведанных Лескинского и Пухуцяяхского участков на Гыдане.

Какие активы интересны концерну — в интервью “Ъ” с председателем Shell в России Седериком Кремерсом.