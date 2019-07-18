«Спартак» пополняет арсенал

В четверг футболистом «Спартака» стал 26-летний полузащитник Резиуан Мирзов. Правами на Мирзова владел «Ростов», но последние два сезона он провел в «Тосно» из Ленинградской области и тульском «Арсенале». Сумма трансфера, по неофициальным данным, составила €4 млн. Контракт с игроком, имеющим статус кандидата в сборную России, рассчитан на три года. На фоне недавних неоднозначных приобретений «Спартака» переход Мирзова оценивается экспертами положительно и представляется действительно реальным усилением.

Перед стартом нового сезона к трансферной политике «Спартака», за которую с недавних пор отвечает новый генеральный директор клуба Томас Цорн, возникло много вопросов. Москвичи подписали контракты с малоизвестным аргентинским нападающим Эсекьелем Понсе, а также с двумя ноунеймами с еще более туманными перспективами — итальянским голкипером Андреа Романьоли и немецким хавбеком ганского происхождения Малкольмом Баду. Если бы не возвращение из аренды Зелимхана Бакаева и Джано Ананидзе, можно было бы сказать, что команда практически никак не усилилась.

При этом очевидно, что красно-белые нуждаются в хороших трансферах, чтобы увереннее чувствовать себя в чемпионской гонке с «Зенитом», «Локомотивом», «Краснодаром» и ЦСКА.

Договорившись с Резиуаном Мирзовым, «Спартак» сделал действительно стоящее приобретение. Воспитанник нальчикского футбола, начинавший профессиональную карьеру в тамошнем «Спартаке», добился заметного прогресса за последние два года, хотя провел их, как ни странно, в аренде. Сначала принадлежавший «Ростову» Мирзов выступал за «Тосно» и стал с ним обладателем Кубка России-2017/18, а в прошлом сезоне защищал цвета «Арсенала», с которым пошумел в чемпионате страны и пробился в еврокубки. В тульском клубе он успел поработать с Олегом Кононовым перед тем, как тренер возглавил «Спартак».

И именно наставник настаивал на трансфере Мирзова. Тем более что креативный и технически оснащенный полузащитник с атакующим уклоном вполне подходит красно-белым по стилю, который прививает им Кононов. Причем он умеет как создать, так и реализовать момент. В 29 матчах за «Арсенал» Мирзов забил восемь голов — и дважды от него досталось спартаковцам. К тому же в Туле они зажигали на пару с Бакаевым, и теперь снова будут играть вместе.

Мирзов привлек внимание не только «Спартака», но и тренерского штаба сборной России, получив вызов на июньские матчи отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года против Сан-Марино и Кипра. Дебютировать в составе национальной команды ему не удалось, тем не менее сам факт такого приглашения положительно характеризует футболиста. Кроме того, по итогам чемпионата России-2018/19 Мирзов попал в традиционный список 33 лучших игроков.

По мнению портала transfermarkt, стоимость Мирзова составляет €2,5 млн.

«Спартак» же, по информации осведомленных источников, заплатит за него «Ростову» €4 млн. Даже если так, это приемлемое соотношение цены и качества для кандидата в сборную России. Эксперты считают данный трансфер удачным как для клубов, так и для Мирзова. Единственное, что пока смущает,— спортивная форма спартаковского новичка, который не прошел полноценную предсезонную подготовку в клубе и тренировался в последнее время самостоятельно. Так что ему еще предстоит набрать оптимальные кондиции и наладить взаимодействие с партнерами.

«В лице Резиуана Мирзова ''Спартак'' получил скоростного, атакующего флангового полузащитника, обладающего незаурядной техникой и поставленным ударом,— цитирует Томаса Цорна пресс-служба красно-белых.— Мирзов приходит к нам в статусе кандидата в сборную России, за его плечами удачный сезон в Туле. С его возможностями хорошо знаком главный тренер команды. Кроме того, в ''Арсенале'' Мирзов играл вместе с Зелимханом Бакаевым, с которым они успешно взаимодействовали в атаке. Для нас очевидно, что Резиуан усилит позицию левого вингера, добавит разнообразия и мощи в атакующих действиях ''Спартака''».

Александр Ильин