Пермская епархия отозвала заявление из полиции на «божественную шаурму»

Секретарь Пермской епархии протоиерей Андрей Литовка сообщил на своей странице в Facebook, что отозвал из полиции заявление относительно рекламы кафе «Шаурма не за горами». Таким образом один из руководителей епархии отреагировал на публичные извинения владелицы кафе Вероники Бурдиной, принесенные в пермских СМИ.

«"Радость бывает на небеси о едином грешнице кающемся"!!! Заявление из полиции отозвал! Всем пермякам и гостям Краевой Столицы рекомендуем кафе "Шаурма не за горами". Сам не смог, но просил отца Димитрия посетить кафе! Он получился очень колоритный!!!» — написал господин Литовка. К посту прикреплено фото с сотрудником епархии, который приобрел в кафе шаурму.

Фото: facebook Андрея Литовки

Напомним, Пермская епархия обратилась в полицию с просьбой проверить на наличие состава преступления рекламу «божественной шаурмы», размещенную в одном из интернет-пабликов. По мнению церкви, реклама изображает карикатуру на образ святой мученицы с нимбом на голове и изображением шаурмы и шавермы. Данное изображение оскорбило чувства верующих, так как образы святой мученицы и полуобнаженной женщины совершенно несовместимы, отметили представители церкви в заявлении. В документе сотрудникам полиции предлагалось проверить данный факт на предмет состава преступления, предусмотренного ст. 148 УК РФ.

Заявление было принято и зарегистрировано оперативным дежурным отдела полиции №7 Свердловского района Перми. Решение, возбуждать уголовное дело или нет, полиция должна была принять в течение десяти суток.

Кафе «Шаурма не за горами» работает в Перми. Скандальный пост был размещен еще 27 апреля. На нем изображена полуобнаженная девушка в виде христианской мученицы. Сам пост сопровождает такая надпись: «Нет смысла быть ПП-мученицей, когда есть божественно вкусная #шаурманезагорами, где можно поддаться искушению без греха для фигуры».

После сообщений о намерении обратиться в полицию пост со страницы был удален.

Вячеслав Суханов, Пермь