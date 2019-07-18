Кремль считает упрощение получения гражданства внутренним делом Украины

Упрощение предоставления украинского гражданства этническим украинцам из дружественных стран — внутреннее дело страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что за россиянами, получившими украинские паспорта, останутся права и обязанности граждан РФ.

«Это внутреннее дело Украины. Собственно, как и внутреннее дело России принимать те решения, которые были формализованы президентом (России.— “Ъ”) с подписанием соответствующего указа»,— сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос “Ъ FM”. Он отметил, что решение российского президента «давно зрело».

«Вы знаете, сколько просьб и обращений поступало из упомянутых регионов Украины (Донецкой и Луганской самопровозглашенных республик.— “Ъ”) и самопровозглашенных республик от граждан, и эта тема поднималась в ходе последней прямой линии. Вот, собственно. <…> Реакция вполне обоснованна»,— добавил он.

На вопрос о том, есть ли понимание у Кремля, какое количество людей смогут воспользоваться упрощенным предоставлением гражданства, господин Песков ответил: «Это я не могу сказать. Я не думаю, что есть какие-то расчеты, <…> но эти цифры будут иметь абсолютно относительное значение».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил МИДу разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных стран, стремящихся участвовать в развитии своей исторической родины. В офисе президента Украины заявили, что эти меры стали реакцией на продление ареста 24 украинским морякам, а также на подписание президентом РФ указа об упрощенном порядке предоставления российского гражданства украинцам.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники задержали три украинских корабля, обвинив их экипаж в нарушении государственной границы РФ.

О развитии ситуации с задержанными — в публикации “Ъ” «В украинских моряках не увидели военнопленных».

О новом указе президента РФ о гражданстве для жителей Донбасса — в публикации “Ъ” «Владимир Путин ждет новых донбасских».