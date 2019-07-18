РБК узнал о возмещении одной сотой ущерба пострадавшим от наводнения в Иркутской области

Пострадавшие от наводнения в Иркутской области клиенты страховых компаний потребовали около 350 млн руб. на компенсацию ущерба, сообщил РБК со ссылкой на предварительные данные представленные крупнейшими страховщиками имущества («Росгосстрах», «Ингосстрах», «Сбербанк Страхование», СОГАЗ, «РЕСО-Гарантия», «АльфаСтрахование», «Ренессанс Страхование» и «Согласие»). Издание отмечает, что эта сумма соответствует чуть более 1% общего ущерба, нанесенного региону.

Ранее губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что для ликвидации последствия наводнения потребуется 31 млрд 202 млн руб. РБК отметил, что страховые компании уже выплатили пострадавшим 176,5 млн руб., но выплаты еще продолжаются. «Росгосстрах» оценил ущерб своим клиентам более чем в 330 млн руб., «Сбербанк Страхование» — в 30 млн руб., «Ингосстрах» — в 63,3 млн руб., «Ренессанс Страхование» — 1,85 млн руб., СОГАЗ — 1,5 млн руб. и «РЕСО-Гарантия» — 1,9 млн руб. «Согласие» и «АльфаСтрахование» сообщили о единичных заявлениях.

Напомним, 25 июня в Иркутской области началось сильное наводнение, затопившее около 100 населенных пунктов. Погибло 25 человек, это жители Тулунского, Нижнеудинского, Тайшетского, Черемховского, Чунского и Зиминского районов. Полностью разрушено 3,5 тыс. жилых домов. Полностью или частично имущества лишилось около 33 тыс. человек. В Иркутской области 12 июля был объявлен днем траура.

Как стало известно “Ъ”, Всероссийский союз страховщиков (ВСС) просит Минфин разрешить региональным властям использовать в процессе разработки программ страхования от ЧС еще не утвержденную Минюстом методику. Минфин утвердил ее своим приказом от 4 июля 2019 года — ровно за месяц до вступления в силу закона о страховании жилья граждан от ЧС. Страховщики же без гарантии начала полноценной работы закона на территории всей страны начнут избегать заключения договоров с жителями проблемных территорий.

Подробнее — в материале “Ъ” «Страхование жилья выводят на старт».

Подробнее о наводнении в регионе — в материале “Ъ” «Последствия вышли из берегов».