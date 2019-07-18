Светлана Ромашина пошла на третий десяток

Вчера на чемпионате мира по водным видам спорта в корейском Кванджу сборная России завоевала свою пятую и пока, безусловно, самую примечательную золотую медаль. Ее принесла отечественной команде в произвольной программе солисток в синхронном плавании Светлана Ромашина. Этот успех позволил россиянке стать рекордсменкой среди синхронисток по количеству высших наград, завоеванных на мировых первенствах, и войти в эксклюзивный клуб тех спортсменов, кому — неважно, в каком из традиционных олимпийских жанров,— удалось добраться до отметки в два десятка выигранных на турнирах такого ранга наград.

Первая неделя очередного чемпионата мира, как обычно, была отдана на откуп плаванию в открытой воде, прыжкам в воду и синхронному плаванию и, как обычно, вылилась в медальную гонку между двумя сборными — Китая и России. Китай пока царит в прыжках, Россия — в том виде, в котором давным-давно, с начала столетия, даже рядышком с ней никто не стоит, несмотря на все ухищрения.

Вчерашнее золото было для российской команды пятым (всего синхронистки разыграли шесть комплектов наград, но в новой дисциплине — хайлайтах — отечественные спортсменки просто не выступали, так что результативность, по сути, стопроцентная) и, безусловно, самым пока резонансным — по двум причинам.

Первая заключается в том, что принесла его российской команде спортсменка с удивительной карьерой. Дело даже не в том, что Светлане Ромашиной 29 лет: для синхронного плавания это не то чтобы экстремальный возраст, скорее — близкий к экстремальному. Впечатляет продолжительность этой карьеры — колоссальная по меркам синхронного плавания.

В сборную Ромашина попала еще в середине прошлого десятилетия, а первые ее победы на топовых соревнованиях датируются 2005 годом, чемпионатом мира в Монреале. И после дебюта она все время оставалась одним из ключевых звеньев неуязвимой команды. Ромашина выступила на трех Олимпиадах, на всех трех поднимаясь на высшую ступень подиума: в Пекине в 2008 году — после состязаний групп, в Лондоне в 2012-м и в Рио-де-Жанейро в 2016-м, добыв вдобавок к нему золото в дуэте с Натальей Ищенко, много сезонов являвшейся безусловной примой жанра.

В конце концов, под занавес предыдущего олимпийского цикла Светлана Ромашина сама превратилась в безусловную приму. Но существовали сомнения насчет того, что долго сохранит этот статус.

После Олимпиады в Рио Наталья Ищенко и Светлана Ромашина, две пятикратные олимпийские чемпионки, объявили о том, что берут — так это называли — «паузу» в выступлениях. Ищенко в бассейн не вернулась, а Ромашина вернулась тогда, когда многие из тех, кто знает спортивные реалии, думали, что возвращение уже почти нереально: в ноябре позапрошлого года синхронистка родила дочь, а чтобы попасть на четвертую Олимпиаду, требовалось застолбить место в основе еще в предолимпийском сезоне. Времени на набор формы оставалось мало.

Светлана Ромашина, однако, все смогла. Она попала в состав сборной на корейское первенство, а на нем, выиграв со Светланой Колесниченко состязания в технической программе у дуэтов, затем победила в соревнованиях, по крайней мере формально определяющих королеву синхронного плавания. И победила со своей зажигательной «Кармен» очень убедительно — отрыв от испанки Оны Карбонель составил 2,5 балла. Это колоссальная дистанция, не подразумевающая настоящего соперничества. Зато, кажется, подразумевающая, что через год, на Олимпиаде в Токио, сборной России без «вечной» Ромашиной вновь не обойтись.

Вторая причина, сделавшая корейский триумф Светланы Ромашиной крайне примечательным,— статистического характера. Это была ее 20-я золотая медаль чемпионатов мира. По их числу Ромашина обошла Наталью Ищенко, и теперь она — рекордсменка по победам на мировых первенствах в синхронном плавании. А еще член эксклюзивного клуба.

В истории спорта — во всяком случае, его традиционных олимпийских жанров — было всего шесть спортсменов, которым удалось добраться до рубежа в два десятка выигранных на чемпионатах мира золотых медалей (см. справку). При этом возглавляющие список швейцарские стрелки Конрад Штэхели и Карл Циммерман выступали давным-давно: один на рубеже позапрошлого и прошлого веков, другой — с 1920-х по 1940-е годы. То есть в современном спорте помимо Ромашиной таких спортсменов только четверо. Вчера большинство источников называли абсолютным рекордсменом американского пловца Майкла Фелпса с его 26 победами. Но, может быть, просто потому, что забывали приплюсовать голландскому конькобежцу Свену Крамеру к 20 высшим наградам чемпионатов мира на отдельных дистанциях девять на первенствах в классическом многоборье. При этом уже в ближайшие дни — после оставшихся дисциплин в синхронном плавании в программе чемпионата мира — Ромашина может приблизиться к лидерам.

Алексей Доспехов