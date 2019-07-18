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Светлана Ромашина вошла в элитный клуб спортсменов, завоевавших как минимум 20 золотых медалей на чемпионатах мира

Фото: РИА Новости

Светлана Ромашина пошла на третий десяток

Она стала самой титулованной синхронисткой в истории

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 12

Вчера на чемпионате мира по водным видам спорта в корейском Кванджу сборная России завоевала свою пятую и пока, безусловно, самую примечательную золотую медаль. Ее принесла отечественной команде в произвольной программе солисток в синхронном плавании Светлана Ромашина. Этот успех позволил россиянке стать рекордсменкой среди синхронисток по количеству высших наград, завоеванных на мировых первенствах, и войти в эксклюзивный клуб тех спортсменов, кому — неважно, в каком из традиционных олимпийских жанров,— удалось добраться до отметки в два десятка выигранных на турнирах такого ранга наград.


Первая неделя очередного чемпионата мира, как обычно, была отдана на откуп плаванию в открытой воде, прыжкам в воду и синхронному плаванию и, как обычно, вылилась в медальную гонку между двумя сборными — Китая и России. Китай пока царит в прыжках, Россия — в том виде, в котором давным-давно, с начала столетия, даже рядышком с ней никто не стоит, несмотря на все ухищрения.

Вчерашнее золото было для российской команды пятым (всего синхронистки разыграли шесть комплектов наград, но в новой дисциплине — хайлайтах — отечественные спортсменки просто не выступали, так что результативность, по сути, стопроцентная) и, безусловно, самым пока резонансным — по двум причинам.

Первая заключается в том, что принесла его российской команде спортсменка с удивительной карьерой. Дело даже не в том, что Светлане Ромашиной 29 лет: для синхронного плавания это не то чтобы экстремальный возраст, скорее — близкий к экстремальному. Впечатляет продолжительность этой карьеры — колоссальная по меркам синхронного плавания.

В сборную Ромашина попала еще в середине прошлого десятилетия, а первые ее победы на топовых соревнованиях датируются 2005 годом, чемпионатом мира в Монреале. И после дебюта она все время оставалась одним из ключевых звеньев неуязвимой команды. Ромашина выступила на трех Олимпиадах, на всех трех поднимаясь на высшую ступень подиума: в Пекине в 2008 году — после состязаний групп, в Лондоне в 2012-м и в Рио-де-Жанейро в 2016-м, добыв вдобавок к нему золото в дуэте с Натальей Ищенко, много сезонов являвшейся безусловной примой жанра.

В конце концов, под занавес предыдущего олимпийского цикла Светлана Ромашина сама превратилась в безусловную приму. Но существовали сомнения насчет того, что долго сохранит этот статус.

После Олимпиады в Рио Наталья Ищенко и Светлана Ромашина, две пятикратные олимпийские чемпионки, объявили о том, что берут — так это называли — «паузу» в выступлениях. Ищенко в бассейн не вернулась, а Ромашина вернулась тогда, когда многие из тех, кто знает спортивные реалии, думали, что возвращение уже почти нереально: в ноябре позапрошлого года синхронистка родила дочь, а чтобы попасть на четвертую Олимпиаду, требовалось застолбить место в основе еще в предолимпийском сезоне. Времени на набор формы оставалось мало.

Светлана Ромашина, однако, все смогла. Она попала в состав сборной на корейское первенство, а на нем, выиграв со Светланой Колесниченко состязания в технической программе у дуэтов, затем победила в соревнованиях, по крайней мере формально определяющих королеву синхронного плавания. И победила со своей зажигательной «Кармен» очень убедительно — отрыв от испанки Оны Карбонель составил 2,5 балла. Это колоссальная дистанция, не подразумевающая настоящего соперничества. Зато, кажется, подразумевающая, что через год, на Олимпиаде в Токио, сборной России без «вечной» Ромашиной вновь не обойтись.

Вторая причина, сделавшая корейский триумф Светланы Ромашиной крайне примечательным,— статистического характера. Это была ее 20-я золотая медаль чемпионатов мира. По их числу Ромашина обошла Наталью Ищенко, и теперь она — рекордсменка по победам на мировых первенствах в синхронном плавании. А еще член эксклюзивного клуба.

В истории спорта — во всяком случае, его традиционных олимпийских жанров — было всего шесть спортсменов, которым удалось добраться до рубежа в два десятка выигранных на чемпионатах мира золотых медалей (см. справку). При этом возглавляющие список швейцарские стрелки Конрад Штэхели и Карл Циммерман выступали давным-давно: один на рубеже позапрошлого и прошлого веков, другой — с 1920-х по 1940-е годы. То есть в современном спорте помимо Ромашиной таких спортсменов только четверо. Вчера большинство источников называли абсолютным рекордсменом американского пловца Майкла Фелпса с его 26 победами. Но, может быть, просто потому, что забывали приплюсовать голландскому конькобежцу Свену Крамеру к 20 высшим наградам чемпионатов мира на отдельных дистанциях девять на первенствах в классическом многоборье. При этом уже в ближайшие дни — после оставшихся дисциплин в синхронном плавании в программе чемпионата мира — Ромашина может приблизиться к лидерам.

Алексей Доспехов


Спортсмены с 20 и более победами на чемпионатах мира

СпортсменВид спортаКоличество побед
Конрад Штэхели (Швейцария)Стрельба41
Карл Циммерман (Швейцария)Стрельба30
Свен Крамер (Голландия)Конькобежный спорт29
Майкл Фелпс (США)Плавание26
Лоунс Виггер (США)Стрельба22
Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия)Биатлон20
Светлана Ромашина (Россия)Синхронное плавание20
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