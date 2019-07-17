Совет директоров СП «Ростеха» и АФК «Системы» возглавит вице-премьер Борисов

Совет директоров «Элемента» — предприятие в сфере микроэлектроники, которое создали госкорпорация «Ростех» и АФК «Система», возглавит вице-премьер РФ Юрий Борисов. По его словам, создание объединенной компании поможет решить проблемы в этой отрасли.

«Я получил предложение от АФК "Система" и "Ростеха" возглавить совет директоров "Элемента". Есть поручение председателя правительства на этот счет, соответствующие документы готовятся»,— сказал господин Борисов в интервью «Интерфаксу». Он отметил, в 90-х годах производства электронно-компонентной базы остались либо в Белоруссии, либо перешли в частные руки. «"Ангстрем", "Микрон", Воронежский завод полупроводниковых приборов, ряд других производств оказались в частных руках. И государство не могло оказывать им прямую адресную поддержку в освоении новых технологических уровней»,— объяснил вице-премьер.

Он добавил, что в «Элемент» перейдут 19 предприятий в области разработки, производства и дизайн-центры в сфере микроэлектронной компонентной базы, включая «Микрон». У «РТИ-Микроэлектроники» в объединенной компании 50% + 1 акция, у «Ростеха» и «Росэлектроники» совокупно 50% -1 акция.

Соглашение, предусматривающее создание объединенного предприятия «Системы» и «Ростеха», было подписано в 2017 году. Проект планировалось завершить к концу 2018 года, но его замораживали из-за судебного разбирательства «Системы» с «Роснефтью».

Подробнее о сделке— в материале “Ъ”.