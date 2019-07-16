В Москве прошла акция в поддержку оппозиционных кандидатов в Мосгордуму

На Трубной площади в Москве прошла акция в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых не допустили до выборов. Мероприятие обошлось без вмешательства полиции и задержаний.

На акции собрались около 500–700 человек, передает корреспондент “Ъ”. В частности, пришли кандидаты, которым ранее отказали в регистрации на выборы,— оппозиционер Илья Яшин, директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Иван Жданов, юрист ФБК Любовь Соболь, муниципальные депутаты Константин Янкаускас и Юлия Галямина, председатель Партии перемен, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков.

Организаторы намерены собираться на Трубной площади каждый день в 19:00 до 19 июля. На 20-е запланирован согласованный митинг на проспекте Сахарова.

Третий день подряд в Москве проходят акции с требованием зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму. Вечером в воскресенье прервали акцию 17 независимых кандидатов в депутаты Московской городской думы у входа в здание Мосгоризбиркома. Были задержаны более 35 человек. Вечером 15 июля на Трубной площади прошла первая акция «За свободу выбора». Она обошлась без задержаний. Требование участников оставалось прежним — допустить до выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов.

Вчера, 15 июля, отказали первому из них — главе муниципального округа Красносельский Илье Яшину. Во вторник, 16 июля, окружные избирательные комиссии сняли с выборов в Мосгордуму еще восемь оппозиционных кандидатов — Любовь Соболь, Сергея Митрохина, Дмитрия Гудкова, Константина Янкаускаса, Ивана Жданова, Юлию Галямину, Кирилла Гончарова и Елену Русакову.

О том, как кандидаты добиваются регистрации на улице,— в материале “Ъ” «Вечер обещает быть Трубным».