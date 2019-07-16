Кремль: нужна экспертная оценка идеи главы СКР о конфискации имущества коррупционеров

У Кремля пока нет позиции по инициативе главы Следственного комитета Росии (СКР) Александра Бастрыкина, предложившего вернуть статью о конфискации имущества коррупционеров. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, «нужна экспертная проработка» этой идеи.

«По всем упомянутым вами вопросам какой-либо сформированной позиции нет, она отсутствует»,— ответил представитель Кремля на вопрос “Ъ FM”. Господин Песков добавил, что «каких-либо решений на этот счет также не принималось».

Глава СКР ранее заявил, что нужно вернуть конфискацию имущества в перечень наказаний по ст. 44 УК РФ. Он предложил использовать эту меру как дополнительный вид наказания.

Ранее генпрокурор Юрий Чайка рассказал “Ъ”, что надзорный орган получил возможность обращать в доход государства денежный эквивалент незаконно нажитого имущества, от которого чиновники успели избавиться. Кроме того, конфискация может быть распространена на активы, выявленные в ходе расследования коррупционных преступлений.

Подробности — в интервью главы Генпрокуратуры “Ъ”.