В Москве усилили охрану зданий ЦИКа и горизбиркома

В Москве усилена охрана зданий Центризбиркома РФ и городской избирательной комиссии, сообщает радиостанция «Эхо Москвы». Какие конкретно меры приняли для усиления мер безопасности, неизвестно.

По состоянию на 16 июля 27 кандидатам в депутаты Мосгордумы было отказано в регистрации. Пока в качестве кандидатов зарегистрированы 216 человек.

Прием документов у кандидатов завершился 6 июля. Несколько оппозиционных кандидатов заявили, что собранные за них подписи признали недействительными. 14 июля и 15 июля в столице прошли акции, участники которых требовали допустить оппозиционных кандидатов до выборов. Одному из них, Илье Яшину (округ №45), отказали в регистрации. Акция в понедельник закончилась без вмешательства полиции, но организаторы обещали проводить ее каждый вечер до 19 июля.

Подробности — в публикации “Ъ” «Вечер обещает быть Трубным».