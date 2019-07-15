Муниципального депутата Галямину оштрафовали за участие в несанкционированной акции

Хамовнический суд Москвы назначил штраф в 31 тыс. руб. столичному муниципальному депутату Юлии Галяминой за участие в несанкционированной акции 14 июля. «По первому протоколу (20.2) признана виновной. Штраф 30 000 рублей. По второму признана виновной (19.3 за порванные протоколы). Штраф 1000 рублей»,— написала она в Facebook.

Накануне сотрудники полиции и Росгвардии прервали акцию 17 оппозиционных кандидатов в депутаты Московской городской думы у входа в здание Мосгоризбиркома (МГИК) на Моховой улице. Всего по данным портала «ОВД-Инфо», 14 июля были задержаны более 35 человек, включая кандидатов Илью Яшина, Любовь Соболь, Ивана Жданова и Юлию Галямину. Согласно картотеке судебных дел, других задержанных к административной ответственности не привлекли. Кандидаты требовали допустить их до выборов и принять подписи, которые избирком отказывается считать действительными.

15 июля председатель Мосгоризбиркома (МГИК) Валентин Горбунов пригласил всех желающих кандидатов в депутаты в Мосгордуму прийти на встречу к 15:00 в здание МГИК для обсуждения регистрации кандидатов. Среди пришедших были Анастасия Брюханова, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Илья Яшин, Константин Янкаускас. После того как пришедшим кандидатам было предложено встречаться с председателем МГИК по одному, собравшиеся отказались от «кулуарных встреч» с главой Мосгоризбиркома.

Вечером 15 июля на Трубной площади в Москве состоялась акция в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы. В минуты, когда акция начиналась, окружная комиссия единогласно проголосовала за отказ допуска кандидата Ильи Яшина (округ №45) на выборы в Мосгордуму.

Подробнее о том, как кандидаты отказались идти на прием в МГИК поодиночке, читайте в материале “Ъ” «Независимые оказались неразлучными».