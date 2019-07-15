Ученого ЦНИИмаш отправили под домашний арест по подозрению в госизмене

Научный сотрудник ФГУП ЦНИИмаш, кандидат технический наук Сергей Мещеряков отправлен под домашний арест по подозрению в государственной измене, сообщил «МБХ медиа» сын ученого Виктора Кудрявцева. Перед этим, 11 июля, дома и на рабочем месте у 77-летнего ученого были обыски.

В окружении Сергея Мещерякова утверждают, что он является фигурантом дела о госизмене, которое было возбуждено в отношении другого научного сотрудника — 75-летнего Виктора Кудрявцева, которого арестовали в июле 2018 года.

Это уже третий человек среди сотрудников ЦНИИмаш, который был задержан по делу о госизмене. В июне арестовали ученика Виктора Кудрявцева Роман Ковалев.

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Напомним, по версии ФСБ, господин Кудрявцев передавал секретную информацию о применении гиперзвуковых технологий в боевых ракетных комплексах «Авангард» и «Кинжал» бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики. Коллеги и его близкие заявили, что обмен информацией происходил в 2011–2013 годах в рамках проекта по аэродинамике многоразовых космических кораблей, совместного с Минобрнауки России. Семья физика обратилась к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой с просьбой защитить его права. «Мемеориал» признал его политическим заключенным.

О развитии дела — в публикации “Ъ” «Физику прописали лекарства из Европы».