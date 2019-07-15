BCG: почти треть частного капитала россиян находится за рубежом

Почти треть (27,2%) частного капитала россиян в 2018 году хранилась за рубежом, говорится в исследовании Global Wealth консалтинговой компании BCG, выдержки из которого приводит «РИА Новости». Объем этих средств ежегодно повышался на 13%, достигнув $360 млрд.

В исследовании отмечается, что ситуация практически не меняется последние пять лет. В 2013 году за рубежом хранилось 26,8% частного капитала. Этот показатель немного снизится к 2023 году — до 26,7%.

Среди россиян наибольшей популярностью пользуются депозиты (62%). По миру этот показатель в среднем составляет 28%. На рынке акций представлено 24% капитала. Доля облигаций — 3%, однако динамика меняется. В ближайшие годы этот показатель должен вырасти до 15%. Средства также хранятся в золотых монетах.

По словам управляющего директора и партнера BCG Макса Хаузера, сейчас банки стремятся к тому, чтобы предоставлять комплексный пакет инвестиционных услуг, который включает в себя более сложные варианты.

Напомним, ранее ЦБ сообщил, что чистый отток капитала из России в первом полугодии 2019 года вырос в 2,5 раза, до $27,3 млрд. По прогнозу регулятора, по итогам года при среднегодовой цене нефти $65 за баррель он составит около $50 млрд.

О том, почему российский рынок теряет деньги, читайте в материале “Ъ” «Инвесторы усилили выводы».