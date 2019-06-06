Инвесторы усилили выводы

Торговое противостояние между США и Китаем привело к резкому снижению спроса на активы развивающихся рынков. По данным EPFR, за минувший месяц инвесторы вывели из фондов развивающихся стран $3 млрд, а за три месяца — почти $7 млрд. В числе аутсайдеров оказались российские фонды, потерявшие за месяц $180 млн. Оттоки наблюдаются и с фондовых рынков развитых стран, экономики которых также могут пострадать из-за торговых споров.

Данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) показывают снижение интереса международных инвесторов к активам развивающихся стран. По оценке «Денег», основанной на отчетах BofA Merrill Lynch Global Research (учитывающих данные EPFR), по итогам четырех недель, завершившихся 15 мая, фонды emerging markets потеряли почти $3 млрд. Месяцем ранее клиенты вывели из таких фондов только $720 млн. Непрерывный отток инвестиций продолжается третий месяц подряд. За это время инвесторы забрали почти $7 млрд.

На войне как на войне

Усиление бегства инвесторов с рынков развивающихся стран вызвано срывом торговых переговоров между США и Китаем. В начале мая президент США Дональд Трамп поднял пошлины на импорт китайских товаров и услуг на сумму $200 млрд в год до 25%. Кроме того, он не исключил введения в ближайшее время пошлин в размере 25% на импортные товары еще на $325 млрд, которые пока не облагаются пошлинами. В свою очередь, Китай объявил о повышении пошлин на американские товары на сумму $60 млрд с 1 июня.

Не способствует прогрессу и ситуация вокруг Huawei — США готовы запретить использование продукции компании в рамках обеспечения национальной безопасности. Это, по мнению аналитиков, негативно скажется на глобальных цепочках создания добавленной стоимости, причем на всех этапах, включая производство чипов. «Сейчас процесс поиска компромисса буксует, что, безусловно, нервирует инвесторов. Встреча глав государств возможна на саммите G20 в Японии, намеченном на июнь. Прошлая встреча в декабре 2018 года в Аргентине привела к заметному прорыву в переговорах. Возможно, ситуация повторится»,— отмечает аналитик УК «Альфа-Капитал» Дарья Желаннова.

Торговое противостояние между США и Китаем угрожает мировой экономике, считают крупнейшие международные инвесторы. По данным майского опроса международных управляющих Bank of America Merrill Lynch, 37% управляющих назвали торговую войну ключевым риском с непредсказуемым последствием для мировой экономики. В предыдущий раз инвесторы выражали столь серьезные опасения в конце прошлого года. «Если Дональд Трамп продолжит эскалировать торговую войну с Китаем — это может привести к значительному замедлению экономики в Поднебесной и к глобальному кризису»,— отмечает аналитик Midlincoln Ованес Оганисян. По мнению аналитиков Райффайзенбанка, перенаправление логистических цепочек (экспорт в США товаров, сделанных в Китае, через третьи страны с минимальной обработкой), а также девальвация национальной валюты Китая позволят лишь частично компенсировать негативный эффект повышенных пошлин.

Из России с любовью

Не осталась в стороне от общей тенденции и Россия. По данным EPFR, за минувшие четыре недели инвесторы вывели с российского фондового рынка почти $180 млн. Это почти на 70% выше оттока, зафиксированного в прошлом месяце. Еще свыше $200 млн было выведено из российских акций через глобальные фонды.

Непрерывный отток инвестиций продолжается девятый месяц подряд. За это время из российских фондов было выведено более $1,7 млрд. В последний раз международные инвесторы забирали деньги в таких объемах шесть лет назад. Тогда они были обеспокоены действиями Федеральной резервной системы США по сворачиванию монетарных стимулов, а также низкими темпами роста экономик развивающихся стран, в том числе и российской. С августа 2013 года за семь месяцев почти непрерывного бегства инвесторов российские фонды потеряли $2,47 млрд, а все фонды, ориентированные на emerging markets, лишились более $44 млрд.

Текущему уходу с российского рынка акций способствуют не только опасения, связанные с торговым спором США и Китая, но и сохраняющиеся риски расширения санкций. В середине мая американские политики подготовили к слушанию в Конгрессе США предложения по усилению санкций против РФ, которые включают запрет покупки нового суверенного долга. «Российский рынок, как и прежде, продолжает зависеть от настроений иностранных инвесторов, в первую очередь опасающихся введения новых санкций против РФ. И поэтому, когда отношения РФ с Западом начинают хотя бы немного обостряться, как это было в случае с инцидентом в Керченском проливе или арестом Калви, многие инвесторы сразу закладывают ожидания введения новых санкций»,— отмечает аналитик FP Wealth Solutions Михаил Иванов.

Добавляют нервозности слабые данные по экономике. По последним данным Росстата, в первом квартале ВВП России вырос всего на 0,5%. Это существенно ниже не только ожиданий аналитиков, но и официальных прогнозов. В частности, Минэкономики оценивало рост на уровне 0,8%, а ЦБ — на уровне 1–1,5%. По словам управляющих, слабый рост экономики важнее для международных инвесторов, чем сближение переговорных позиций США и РФ после заявлений Дональда Трампа о желании встретиться с Владимиром Путиным в рамках G20, так как снятия санкций никто не ждет.

Развитые вслед за развивающимися

Срыв торговых переговоров между представителями крупнейших мировых экономик ударил не только по фондам развивающихся стран, но и по фондам развитых. По данным EPFR, суммарный отток с фондовых рынков developed markets в минувшем месяце составил более $41 млрд, что почти в три раза больше вывода, зафиксированного месяцем ранее. Больше инвесторы забирали в январе, тогда оттоки достигали $50 млрд. К тому же текущий месяц стал пятым подряд, когда фонды развитых стран фиксируют нетто-вывод инвестиций. За это время инвесторы забрали из них более $140 млрд.

Основной отток средств в мае был зафиксирован из США ($21 млрд). C начала года такие фонды потеряли почти $60 млрд. По словам аналитиков Райффайзенбанка, экономика Китая зависит от экспорта в США так же, как и США от импорта из Китая, поэтому от торговой войны пострадают все — отсутствие дешевого, в том числе высокотехнологичного, импорта из Китая может привести к падению роста ВВП США. «За повышенные пошлины в конечном итоге придется заплатить американскому потребителю (через удорожание товаров, объем потребления при этом должен снизиться), маржа у многих американских корпораций сократится, что в условиях высокой долговой нагрузки может негативно отразиться на способности некоторых компаний исполнять свои долговые обязательства. Это чревато новым экономическим и финансовым кризисом, а те деньги, которые США соберут в виде повышенных пошлин, уйдут обратно в частный сектор (в кратно большем объеме) через очередные раунды QE»,— отмечают аналитики Райффайзенбанка.

Международных инвесторов настораживают высокие мультипликаторы, по которым торгуются американские акции. По оценкам старшего аналитика «БКС Премьер» Сергея Суверова, американские компании торгуются, исходя из коэффициента P/E (отношение капитализации компании к прогнозу чистой прибыли за 2019 год) на уровне 18,7, притом что в текущем году ожидается существенное замедление темпов роста прибыли. Прогнозируется рост прибыли американских компаний на 9% в этом году против более чем 20% роста в прошлом. «Эффект от налоговой реформы постепенно сходит на нет, а большее значение имеет усиление инфляции на фоне повышения пошлин на китайский импорт. Это делает проблематичным снижение ставки ФРС в этом году, на что рассчитывали многие биржевики»,— отмечает господин Суверов.

Значительный отток инвестиций наблюдается и из европейских фондов. По данным EPFR, из фондов данной категории было выведено за месяц $13,6 млрд, а с начала года — $59 млрд. По мнению старшего аналитика УК «Система Капитал» Андрея Ушакова, оттоки из еврозоны связаны с «Брекситом», проблемами европейских стран из-за торговых войн и крайне низкими доходностями бондов. «Европейская экономика, особенно немецкая, чувствительна к возможному замедлению китайской экономики из-за торговой войны, так как экспорт в КНР составляет значительную часть экспорта германской машиностроительной продукции. В этой связи оттоки из Европы логичны, тем более что растут политические риски, обоснованные тем, что на предстоящих выборах в Европарламент могут увеличить представительство популисты и евроскептики»,— отмечает Сергей Суверов.

Теряют инвесторов и фонды Японии. По оценкам «Денег», за минувший месяц клиенты фондов данной категории вывели около $2,2 млрд. Вместе с тем с начала года результат все еще положителен — наблюдается приток в размере $100 млн. По мнению аналитиков, Япония выглядит фаворитом рынков, поскольку напрямую не участвует в торговой войне, а политика абэномики направлена на ослабление иены и получение дополнительных доходов экспортерами, акции которых составляют ядро японского рынка.

Василий Синяев