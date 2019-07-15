Электронные российские паспорта можно будет оформить в криптокабинах

Генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов рассказал, что граждане России смогут оформить электронные российские паспорта в криптокабинах, которые изначально предназначались для оформления загранпаспортов нового поколения. В беседе с газетой «Известия» он отметил, что «для этого может потребоваться небольшая доработка оборудования».

«Технические характеристики новой криптобиокабины позволят в будущем использовать ее в том числе для выдачи электронного паспорта гражданина РФ»,— уверен господин Кабанов.

Впервые криптокабины были представлены на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Предполагается, что с июля в некоторых многофункциональных центрах (МФЦ) Москвы, Московской области, Краснодара и Тулы начнется их опытная эксплуатация, в конце года такими устройствами хотят оснастить все российские МФЦ. Разработчики рассчитывают, что внедрение криптокабин позволит гражданам получить электронный паспорт в течение нескольких минут.

Как отметили в концерне, кабины не будут осуществлять самостоятельную печать и выдачу электронных документов. Окончательный вариант процедуры станет известен лишь после утверждения необходимых нормативных документов, но предполагаемая схема выглядит следующим образом: в МФЦ человек с персонализированным бланком паспорта идет к кабине, где представляет биометрические данные, при подтверждении микросхема паспорта активируется, и документ становится действующим.

О том, как будет выглядеть документ нового поколения,— в материале “Ъ FM”.