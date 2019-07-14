У ЦИКа нет претензий к работе Мосгоризбиркома

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев заверил, что у ЦИКа нет претензий к сотрудникам Московской избирательной комиссии, которые занимаются приемом и проверкой документов. Он отметил, что ничего указывающего на их непрофессионализм нет.

«Уверен, что МГИК объективно оценивает документы всех кандидатов. А такого понятия, как "независимые" кандидаты в законе вообще-то нет. Все кандидаты наделены равными правами. А если есть уверенность в своей правоте, доказательства, что права нарушены, идти надо не на улицу, а в суд. И время не терять»,— приводит слова господина Булаева «РИА Новости».

Также зампред ЦИК напомнил, что у самовыдвиженцев «несколько иные критерии для регистрации, чем у кандидатов от партий», и если пакет документов собран с нарушениями, то комиссия принимает решение об отказе в регистрации. «Обычно большой процент брака среди подписей говорит о том, что они собирались некачественно»,— добавил Николай Булаев.

Ранее глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сказал, что окружные избирательные комиссии в ходе проверки подписных листов выявили недопустимое количество брака как у оппозиционных, так и провластных кандидатов. Он подчеркнул, что сотрудники избиркомов «относились ко всем одинаково» — «вне зависимости от ярлыков, которые навешены на кандидатов».

До этого сообщалось, что Мосгоризбирком признал недействительными 562 подписи в поддержку кандидата в депутаты Мосгордумы Ильи Яшина при допустимом браке в 429. Также комиссия нашла недопустимое количество брака в подписях за кандидата в Мосгордуму бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова. Максимально допустимое количество брака — 10%, у господина Гудкова — 18,4% недействительных подписей. Проблемы с подписями есть и у других самовыдвиженцев. В частности, у члена политкомитета партии «Яблоко» Сергея Митрохина и у юриста «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. Каждому кандидату, который выдвигается не от думских партий, для регистрации на выборах необходимо собрать около 5 тыс. подписей. 6 июля Мосгоризбирком завершил прием документов у кандидатов. По данным “Ъ”, из 426 выдвинутых кандидатов документы на регистрацию сдали 292. Среди них 102 самовыдвиженца, и в их числе кандидаты-единороссы.

Подробнее — в материале “Ъ” «Полное собрание выдвижений».