Мосгоризбирком: много подписей забраковали и у провластных кандидатов

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов утверждает, что окружные избирательные комиссии в ходе проверки подписных листов выявили недопустимое количество брака как у оппозиционных, так и «провластных» кандидатов. Он подчеркнул, что сотрудники избиркомов «относились ко всем одинаково» — «вне зависимости от ярлыков, которые навешены на кандидатов».

Господин Горбунов напомнил, что решения по регистрации будут приниматься на заседании окружных избиркомов 16 июля. «Обращаюсь ко всем кандидатам работать с окружными комиссиями, приходить на заседания и отстаивать свою позицию. В случае, если кандидат будет не согласен с решением об отказе в регистрации, он имеет право обратиться в суд. Бороться надо до конца в рамках правового поля»,— сказал глава Мосгоризбиркома.

Ранее сообщалось, что Мосгоризбирком признал недействительными 562 подписи в поддержку кандидата в депутаты Мосгордумы Ильи Яшина при допустимом браке в 429. Также комиссия нашла недопустимое количество брака в подписях за кандидата в Мосгордуму бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова. Максимально допустимое количество брака — 10%, у господина Гудкова — 18,4% недействительных подписей. Проблемы с подписями есть и у других самовыдвиженцев. В частности, у члена политкомитета партии «Яблоко» Сергея Митрохина.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. Каждому кандидату, который выдвигается не от думских партий, для регистрации на выборах необходимо собрать около 5 тыс. подписей. 6 июля Мосгоризбирком завершил прием документов у кандидатов. По данным “Ъ”, из 426 выдвинутых кандидатов документы на регистрацию сдали 292. Среди них 102 самовыдвиженца, и в их числе кандидаты-единороссы.

Подробнее — в материале “Ъ” «Полное собрание выдвижений».