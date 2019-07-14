The Times: британская полиция нашла источник утечки писем посла в США

Британская полиция считает, что за утечкой секретных телеграмм посла Великобритании в США Кима Даррака стоит некто, имеющий доступ к архивным файлам Министерства иностранных дел, сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники. По информации издания, Скотленд-Ярд, британская разведка и МИД страны пришли к выводу, что «утечка не была результатом хакерской атаки со стороны иностранного государства».

«Они думают, что знают, кто совершил утечку»,— приводит издание слова источника в британском правительстве.

Газета также сообщает, что скандал с утечкой документов затронул председателя «Партии "Брексита"» Ричарда Тайса, который, как выяснилось, находится в отношениях с Изабель Оукшотт опубликовавшей ранее статью с перепиской дипломата. Сам политик отрицает, что имеет отношение к утечке.

В начале недели британский таблоид Daily Mail опубликовал тексты секретных телеграмм, которые посол Великобритании в Вашингтоне сэр Ким Даррак отправлял в Лондон с 2017 года. В своих депешах дипломат называет президента США Дональда Трампа «некомпетентным» и «неумелым» лидером, «излучающим неуверенность в себе», и предупреждает, что его президентство может закончиться катастрофой. 10 июля посол решил покинуть свой пост.

Подробнее о скандале — в материале “Ъ” «Дональд Трамп рассердился на посла Великобритании за откровенность».

О реакции зарубежных СМИ на ситуацию читайте в публикации “Ъ FM”.