Британский посол писал в телеграммах, что Трамп вышел из сделки с Ираном назло Обаме

Посол Великобритании Ким Дэррок писал в своих телеграммах, что президент США Дональд Трамп вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с Ираном, чтобы досадить своему предшественнику Бараку Обаме, пишет Daily Mail. Он назвал это «политическим вандализмом», вызванным личными причинами.

Заявление господина Дэррока было сделано после того, как экс-глава британского МИДа Борис Джонсон не смог убедить Дональда Трампа не выходить из СВПД. Это произошло в 2018 году.

Напомним, издание ранее опубликовало информацию о других телеграммах посла, в которых он назвал американского лидера «некомпетентным», а его администрацию — «неумелой». Дональд Трамп заявил, что Вашингтон отказывается с ним работать. После скандала Ким Дэррок решил покинуть свой пост.

Подробнее о скандале — в материале “Ъ” «Дональд Трамп рассердился на посла Великобритании за откровенность».