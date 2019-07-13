Боевики пытались атаковать базу РФ в Сирии с беспилотников

Боевики в ночь на 12 июля снова попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Бакин. Он добавил, что боевики использовали беспилотники.

«Российскими дежурными средствами ПВО были своевременно обнаружены и на безопасном удалении от авиабазы были уничтожены три БПЛА (беспилотных летательных аппарата.— “Ъ”),— приводятся в сообщении Центра слова господина Бакина. Отмечается, что в результате атаки пострадавших или материального ущерба базе нет, Хмеймим функционирует в плановом режиме.

Ситуация в Сирии обострилась 3962487 в начале мая. Российская авиабаза Хмеймим несколько раз подверглась обстрелу со стороны боевиков. В ответ сирийская и российская авиация наносит удары по зоне деэскалации Идлиб.

Подробности — в публикации “Ъ” «Вокруг Сирии снова что-то химичат».