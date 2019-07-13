Медведев поручил Минэкономики и Минфину представить варианты реформирования ФЦП

Премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства 11 июля поручил Минэкономики и Минфину разработать новый механизм реформирования системы федеральных целевых программ (ФЦП). Свои предложения министерства должны представить до 1 сентября. Ведомствам нужно, в частности, предусмотреть интеграцию мероприятий ФЦП «в соответствующие государственные программы РФ и национальные проекты». Полный список поручений опубликован на сайте правительства.

Минэкономики и Минфин также должны дополнительно проработать вопрос об объемах финансирования восьми ФЦП. В их числе программы: «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012–2020 годы», «Федеральная космическая программа России на 2016–2025 годы», «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016–2020 годы и на период до 2030 года», «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2015–2020 годы)», «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016–2025 годы», «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года», «Развитие судебной системы России на 2013–2020 годы», «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы».

Помимо этого был одобрен перечень ФЦП, на которые выделят финансирование из федерального бюджета в 2020 году и плановом периоде 2021–2022 годов. Составленный список «ориентирован на реализацию приоритетных инвестиционных проектов», уточнили в правительстве.

Ранее Дмитрий Медевдев отметил «нехорошую тенденцию» по части реализации федеральных целевых программ (ФЦП) и федеральной адресной инвестиционной программы. Если в 2018 году по итогам первого квартала уровень кассового исполнения ФЦП оценивался в 9%, то сейчас — лишь 6%. В Минэкономики пояснили “Ъ”, что снижение темпов было связано с «качеством работы госзаказчиков», а также с тем, что по ряду ФЦП не были утверждены лимиты бюджетных обязательств — на сумму в 71,4 млрд руб. (преимущественно это касается ФЦП «Космодромы» и «Развитие Крыма»).

Подробности — в публикации “Ъ” «Профицит обретает нездоровый оттенок».