Правительство одобрило повышение детских пособий для семей с низким доходом

Правительство одобрило пересмотр критериев нуждаемости семей, которым будут выплачиваться ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого и второго ребенка. Уровень дохода семьи, в соответствии с рассматриваемым законопроектом, будет повышен с полутора до двух минимальных прожиточных минимумов на человека. С 1 января 2020 года выплаты на ребенка приравняют к прожиточному минимуму, установленному в регионе.

«Одобрить проект поправок правительства Российской Федерации к проекту федерального закона №720994-7 "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" и направить их в Государственную думу в установленном порядке»,— говорится в списке решений, принятых на заседании кабмина.

Напомним, о необходимости повысить «историческое, очень маленькое пособие» в 50 руб. Дмитрий Медведев заявил 18 июня. Позднее президент Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос на прямой линии, анонсировал повышение пособия до 10–11 тыс. руб.

Подробнее о реформе выплаты пособий — в материале “Ъ” «Детские пособия сделают менее обидными».