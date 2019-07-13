Госкомиссия разрешила пуск «Протона» с обсерваторией «Спектр-РГ» 13 июля

Госкомиссия одобрила запуск ракеты-носителя «Протон-М» с обсерваторией «Спектр-РГ» на сегодня, 13 июля, сообщает «Роскосмос». Ранее пуск неоднократно переносился.

Ракета-носитель должна стартовать с космодрома Байконур в 15:30. Подготовка «Протона-М» к пуску начнется в 14:30.

#СпектрРГ: на космодроме Байконур состоялось совещание Государственной комиссии — https://t.co/BF8lE3ybYg



Принято решение о готовности ракеты-носителя «Протон-М» к заправке компонентами топлива и пуску, запланированному в 15:30:57 мск 13 июля pic.twitter.com/CAQN2ED0uI — РОСКОСМОС (@roscosmos) 13 июля 2019 г.

Изначально запуск «Спектра-РГ» был запланирован на сентябрь 2018 года, но с тех пор несколько раз откладывался. В частности, запуск переносили с 21 июня на 12 июля из-за разрядившегося химического источника тока в самой обсерватории. Потом пуск отложили еще на день.

Напомним, новая обсерватория должна заменить на орбите неисправный «Спектр-Р», который перестал принимать команды с Земли.