Полиция Великобритании начала расследование утечки депеш критиковавшего Трампа посла

Лондонская полиция начала расследование утечки дипломатических сообщений бывшего посла страны в США Кима Даррока, сообщил местный телеканал Sky News. Ранее господин Даррок покинул свой пост из-за утечки своих секретных сообщений в МИД, в которых он критикует президента США Дональда Трампа.

«В виду широкой огласку этой утечки, в связи с которой был нанесен ущерб международному имиджу Великобритании, становится ясно, что привлечении виновных лиц находится в общественных интересах»,— заявил представитель полиции Нил Басу. Он призвал виновного в утечке сдаться и не тратить время полицейских. Кроме того, господин Басу попросил СМИ не публиковать какие-либо утечки, попавшие в их руки, а сразу предоставить их полиции или правительству.

Напомним, в своих письмах дипломат назвал президента США «некомпетентным», а его администрацию — «неумелой». Господин Трамп в ответ назвал посла «напыщенным дураком» и сказал, что Вашингтон больше не будет с ним работать.

Подробнее о скандале — в материале “Ъ” «Дональд Трамп рассердился на посла Великобритании за откровенность».

О реакции зарубежных СМИ на ситуацию читайте в публикации “Ъ FM”.