Акимов поддержал строительство новой автодороги между Москвой и Казанью

Вице-премьер Максим Акимов высказался за строительство новой платной трассы от Москвы до Казани. «Транспортный цех единодушно считает, что проблема реконструкции трассы М7 — не проблема, а потребность в реконструкции действительно существует. Но для того, чтобы сделать это разумно и эффективно, не создавая чудовищного коллапса при этом, конечно, надо строить новую дорогу»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Вице-премьер пояснил, что 16% от всего грузопотока приходится на участок от Тольятти до Москвы, поэтому «новая дорога очень нужна в этом регионе». «Если мы ограничимся только реконструкцией действующей трассы М7, каждый, кто по ней ездил или поедет, убедится, что выполнить эту работу так, чтобы экономика почувствовала эффект, в разумные сроки будет очень тяжело»,— добавил он.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на протокол совещания писали, что премьер Дмитрий Медведев одобрил проект первой частной автомагистрали «Меридиан» ЗАО «Русская холдинговая компания». Маршрут из Европы в Китай через Казахстан включен в комплексный план развития и модернизации инфраструктуры.

О строительстве «Меридиана» — в материале “Ъ” «Непостроенная дорога уже вызвала вопросы».