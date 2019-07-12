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Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»

28-летний нападающий сборной Франции Антуан Гризманн перешел из мадридского «Атлетико» в «Барселону». «Стоимость контракта составила €120 млн. Игрок подписывает его на следующие 5 сезонов, до 30 июня 2024 года»,— сообщается на официальном сайте клуба. В договоре прописаны отступные — €800 млн.

Ранее руководство «Атлетико» обвинило «Барселону» в неуважении, поскольку каталонцы вступили в переговоры с Гризманном еще в феврале, не поставив в известность «Атлетико». Чтобы оформить покупку, «Барселона» была вынуждена обратиться в банк за кредитом.

Почему переход форварда в «Барселону» был задержан — в публикации “Ъ”.

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