На Украине суд отменил решение ЦИКа о снятии с выборов бывшего замгенпрокурора

Украинский апелляционный административный суд отменил постановление Центризбиркома, аннулировавшего регистрацию бывшего замгенпрокурора Рената Кузьмина. Он был выдвинут кандидатом в депутаты в Верховную раду от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». В ЦИКе свое решение объясняли тем, что господин Кузьмин нарушил одно из требований — он не проживал на Украине последние пять лет.

Его адвокат Артем Захаров назвал решение суда справедливым. «Шестой апелляционный административный суд отменил откровенно незаконное постановление ЦИКа об отмене регистрации Рената Кузьмина в качестве кандидата в народные депутаты Украины»,— написал адвокат на своей странице в Facebook.

Генпрокуратура Украины говорила о незаконности регистрации четырех кандидатов в депутаты Рады. В их числе помимо господина Кузьмина были экс-глава администрации Виктора Януковича Андрей Клюев, блогер Анатолий Шарий, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Все они нарушили норму об обязательном проживании на Украине за последние пять лет.

Центризбирком Украины отказывался регистрировать Михаила Саакашвили на выборы. ЦИК постановил, что созыв и проведение внеочередного съезда партии, а также утверждение списка кандидатов прошли с нарушениями. Однако суд обязал ЦИК повторно рассмотреть документы. В итоге господина Саакашвили зарегистрировали.

Досрочные выборы депутатов Верховной рады состоятся 21 июля. 23 июня ЦИК завершил регистрацию партийных списков и кандидатов в одномандатных округах.

Почему партию Михаила Саакашвили не допускали до украинских выборов, читайте в материале “Ъ”.