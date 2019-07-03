Генпрокуратура Украины заявила о незаконности регистрации на выборы в Раду Шария и Саакашвили

Генпрокуратура Украины заявила о незаконности регистрации пятерых кандидатов в депутаты Верховной рады. Среди них — экс-глава администрации Виктора Януковича Андрей Клюев, блогер Анатолий Шарий, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и бывший первый заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин. Все они нарушили норму об обязательном проживании последние пять лет на Украине.

«По Шарию судом было установлено, что Шарий получил в республике Литва статус политического беженца. С 27 февраля 2014 года, по сообщению рабочего аппарата Укрбюро Интерпола, международный розыск Шария был прекращен в связи с установлением места нахождения разыскиваемого на территории королевства Нидерланды»,— написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook. Госпожа Сарган напомнила, что Михаил Саакашвили более года жил за пределами Украины.

Кроме того, Центризбирком проинформировали, что в отношении господина Кузьмина завели уголовное дело об отмывании преступных доходов. «Однако этот "кандидат" тихо зарегистрирован кандидатом по списку одной из партий»,— отметила пресс-секретарь прокурора. Ренат Кузьмин скрылся от следствия. Как подозревает Генпрокуратура, он может находиться в России.

Ранее Центризбирком Украины отказывался регистрировать кандидата от партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили. ЦИК постановил, что созыв и проведение внеочередного съезда партии, а также утверждение списка кандидатов прошло с нарушением требований устава партии. Однако суд обязал ЦИК повторно рассмотреть документы и отклонил его жалобу. В итоге господина Саакашвили зарегистрировали на выборы.

Досрочные выборы депутатов Верховной рады состоятся 21 июля. 23 июня ЦИК завершил регистрацию партийных списков и кандидатов в одномандатных округах.

Почему партию экс-президента Грузии не допускали до украинских выборов, читайте в материале “Ъ”.