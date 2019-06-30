Кандидатов партии Саакашвили зарегистрировали на выборах в Раду

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала кандидатов в депутаты партии бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «Движение новых сил» на внеочередных выборах в Раду, сообщила гражданская сеть «Опора» в Facebook.

Ранее Центризбирком Украины отказывался регистрировать кандидатов от партии «Движение новых сил». ЦИК постановил, что созыв и проведение внеочередного съезда партии, а также утверждение списка кандидатов прошло с нарушением требований устава партии. Однако шестой апелляционный административный суд обязал Центральную избирательную комиссию повторно рассмотреть документы, а Верховный суд Украины отклонил жалобу ЦИК по поводу участия партии Михаила Саакашвили в выборах.

Досрочные выборы депутатов Верховной рады состоятся 21 июля. 23 июня Центральная избирательная комиссия Украины завершила регистрацию партийных списков и кандидатов в одномандатных округах.

Почему партию экс-президента Грузии не допускали до украинских выборов, читайте в материале “Ъ”.