В Орле на два года осудили сотрудницу полиции, отказавшуюся помочь жертве домашнего насилия

Советский районный суд Орла приговорил к двум годам колонии-поселения бывшего участкового городского УМВД Наталью Башкатову и запретил ей работать в органах в течение трех лет. Об этом “Ъ” сообщил представитель отца погибшей, адвокат Сергей Локтев, сотрудничающий с правозащитной организацией «Зона права».

В ноябре 2016 года Наталья Башкатова выехала по вызову к дому, где жила 36-летняя Яна Савчук. Женщина пожаловалась на своего сожителя Андрея Бочкова, который угрожал ей убийством. На месте участковый не пресекла противоправные действия и приняла устное заявление об угрозах лишь после настоятельных требований женщины. По данным следствия, старший участковый знала, что Андрей Бочков ранее судим и склонен к жестокому обращению.

Госпожа Башкатова видела, как мужчина в присутствии полицейских и прохожих выражался нецензурными словами, проявлял агрессию к Яне Савчук, оскорблял ее и обещал разгромить квартиру сожительницы. Заявив о желании поскорее покинуть пару, Наталья Башкатова сообщила Яне Савчук: «Если вас убьют, мы обязательно выедем, труп опишем, не переживайте!» Через пять минут после отъезда участкового Андрей Бочков убил сожительницу. В мае 2017 года суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Наталье Башкатовой было предъявлено обвинение в халатности, повлекшей смерть потерпевшей (ч. 2 ст. 293 УК РФ). На суде свою вину она не признала, назвав Яну Савчук «несчастной пострадавшей». Господин Локтев отмечает, что в 2014 году руководство УМВД по Орлу признало Наталью Башкатову лучшим участковым в городе.

Напомним, на этой неделе Европейский суд по правам человека рассмотрел первую жалобу из России на домашнее насилие и подчеркнул, что в стране нет сдерживающего законодательства, а пострадавшие не находят защиты у правоохранительных органов.

Подробнее о решении ЕСПЧ — в публикации “Ъ” «Россия расплатится за домашнее насилие».

Анастасия Курилова