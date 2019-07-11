Рада вновь отказалась увольнять главу МИДа Климкина

Депутаты Верховной рады проголосовали против увольнения главы МИДа Павла Климкина, на котором настаивал президент Владимир Зеленский, сообщил «Интерфакс». Свой голос за увольнение отдали 160 парламентариев при минимальном требовании 226.

Ранее комитет Верховной рады по иностранным делам рекомендовал уволить действующего главу МИДа. На его место господин Зеленский предложил Вадима Пристайко.

Это уже вторая попытка президента сменить министра иностранных дел. В прошлый раз 6 июня Рада отказалась отправлять его в отставку. Сам господин Климкин объявил об уходе в отпуск с 3 июля.

О кадровых изменениях, которые проводит Владимир Зеленский,— в публикации “Ъ” «Владимир Зеленский начал смену команды с регионов».