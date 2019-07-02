Глава МИД Украины объявил об уходе в отпуск с 3 июля

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин намерен уйти в отпуск с 3 июля и выступает за назначение своего заместителя Елены Зеркаль исполняющей обязанности министра. «Я так рассчитываю, что пойду в отпуск со среды. Просто завтра необходимо еще несколько дел закончить и все»,— сообщил он 1 июля изданию «Украинские новости».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил председателя правительства Владимира Гройсмана привлечь к дисциплинарной ответственности господина Климкина, а Верховную раду — рассмотреть повторное представление об увольнении министра. Причиной недовольства стал несогласованный с президентом ответ МИД Украины на ноту МИД России от 25 июня о задержанных в Керченском проливе украинских моряках.

6 июня Рада отказалась отправить Павла Климкина в отставку.