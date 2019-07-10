Александр Беглов заявил о необходимости реформировать работу ИКМО в Петербурге

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отреагировал на многочисленные нарушения при проведении выборов в муниципальные советы города, назвав происходящее в ИКМО «безобразием».

По его словам, сегодня избирательные комиссии муниципальных образований практически никому не подчиняются — ни ЦИК, ни Горизбиркому, ни каким-то другим структурам. «Уверен, что необходимо реформировать эту систему. Иначе будут продолжаться те безобразия и злоупотребления, которые на сегодняшний день происходят в нашем городе»,— отметил господин Беглов.

При этом врио губернатора заявил, что полностью поддерживает действия Горизбиркома, направленные на решение возникающих проблем.

“Ъ-СПб” неоднократно писал о нарушениях процедуры выборов в муниципалитетах Петербурга. Из последних — неисполнение решения ГИК в ИКМО «Сергиевское», отказ от регистрации кандидатов в ИКМО «Пулковский меридиан», «Ржевка» и «Новоизмайловское».