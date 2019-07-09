ИКМО «Новоизмайловское» обязали зарегистрировать трех самовыдвиженцев в муниципальные депутаты

Московский районый суд Санкт-Петербурга удовлетворил три иска кандидатов в муниципальные депутаты к ИКМО «Новоизмайловское». Истцы — Андрей Стариков, Николай Никифоров и Максим Петров ранее заявляли, что им незаконно отказали в регистрации.

Решение об отмене постановления ИКМО было принято на судебном заседании во вторник, 9 июля.

Напомним, в Красногвардейский райсуд также обратилась Мария Гаврилова, которая является кандидатом в МО «Ржевка». Она утверждает, что подала документы в назначенный срок, однако местная комиссия это отрицает. Рассмотрение дела назначено на 11 июля.