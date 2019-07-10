Горизбирком составил протокол о нарушениях в отношении ИКМО «Сергиевское»

Горизбирком Петербурга составил протокол об административных правонарушениях, предусмотренных ст.5.3 КоАП РФ (неисполнение решения избирательной комиссии) в отношении председателя и секретаря ИКМО «Сергиевское». Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии РФ.

Избирком Сергиевского муниципального округа не выполнил требования Горизбиркома о продлении сроков и не организовал прием документов по выдвижению 17 кандидатов до 9 июля. Протоколы переданы в суд. В случае вступления в законную силу решения (постановления) суда о назначении административного наказания, на членов избирательной комиссии будет наложен штраф в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей, а их полномочия будут прекращены.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что суд отказал в иске ИКМО «Сергиевское» об отмене решения Горизбиркома о продлении сроков приема документов.