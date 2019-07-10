Суд зарегистрировал иск кандидата в муниципалы к ИКМО «Пулковский меридиан»

Московский районный суд Санкт-Петербурга принял к производству исковое заявление кандидата в муниципальные депутаты Ильи Потапова к ИКМО «Пулковский меридиан». Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Истец требует обязать избирательную комиссию МО зарегистрировать его в качестве кандидата. По словам Потапова, ему отказали в регистрации из-за неправильного обозначения округа на подписных листах — необходимо было указать наименование, а он написал лишь номер избирательного округа. Однако, согласно действующему законодательству, на подписном листе допускается указание как номера, так и наименования округа.

Напомним, с аналогичным исковым требованием к ИКМО «Ржевка» в Красногвардейский районный суд обращался другой кандидат в муниципальные депутаты.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что Московский районный суд также удовлетворил исковые требования трех кандидатов к ИКМО «Новоизмайловское».