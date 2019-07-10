Гендиректор «Рустави-2» заявил, что «плевать» хотел на российские санкции

Генеральный директор грузинского телеканала «Рустави-2» Ника Гварамия заявил, что не стоит жертвовать свободой слова ради возможности грузинского экспорта в Россию. По словам господина Гварамии, ему «плевать» на введение санкций, а «Боржоми» можно продавать и на Украине. Так он отреагировал на призыв президента России Владимира Путина не вводить санкции в отношении Грузии в ответ на оскорбления от ведущего Георгия Габунии.

«Плевать я хотел и на "Боржоми", и на вино. Что, значит, мы должны говорить, что Путин хороший, для того чтобы кто-то мог ввозить в Россию "Боржоми", вино и "Набеглави"? Ссать я хотел на все три, плевать мне. Очень извиняюсь, но мы страна или торговый объект? Валите и продавайте на Украине. Да за... весь народ. Нам чуть ли не запрещают выражать мнение, лишь бы ваш "Боржоми" туда поступал. Валите на Украину и продавайте там этот "Боржоми"»,— сказал Ника Гварамия в эфире передачи «Акценты» на «Рустави-2» (перевод по «Sputnik Грузия»).

Позже на своей странице Facebook глава телеканала извинился перед компанией «Набеглави», так как считает, что их маркетинговая политика правильная, а владельцы — патриоты.

Как Россия отказывалась от введения ограничительных мер Читать далее

Напомним, Государственная дума выступила с предложением запретить ввоз грузинских вин и газированной воды в ответ на оскорбительную речь и мат ведущего телеканала «Рустави-2» в адрес президента России Владимира Путина в эфире своей программы. Сам президент не поддержал инициативу Думы и заявил, что не стал бы вводить санкции против Грузии «из уважения к грузинскому народу».

Подробнее о перспективах развития отношений Москвы и Тбилиси читайте в материале “Ъ” «Поздно бить ''Боржоми''».