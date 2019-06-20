Инвесторы перекупают ОФЗ

Практика лимитированных аукционов по гособлигациям, запущенная в этом месяце, вызвала резкое падение ставок на вторичном рынке на торгах в среду, 19 июня. По их итогам доходность десятилетних ОФЗ впервые с июня 2018 года опустилась ниже 7,5% годовых. Активной игре на вторичном рынке способствовали инвесторы, которые по итогам состоявшихся аукционов не получили от Минфина интересующий их объем бумаг.

После недельного перерыва Минфин провел вторую серию лимитированных аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). Инвесторам были предложены два выпуска — двадцатилетние госбумаги на 20 млрд руб., а также десятилетние инфляционные ОФЗ на 5,31 млрд руб. Суммарный объем оказался в три раза меньше, чем на первом лимитированном аукционе, проведенном в начале месяца. В итоге Минфин полностью разместил двадцатилетние бумаги, а по инфляционным реализовал только половину предложения. «Инфляционные ОФЗ традиционно пользуются низким интересом, в том числе по причине низкой реальной доходности (3,58% годовых), которая не покрывает валютный риск, а также по причине низких купонных платежей»,— отмечают аналитики Райффайзенбанка.

Несмотря на то что Минфин заранее предупреждал о лимитах, спрос на выпуски в 3,4 раза превысил объем предложения (по первому выпуску составил почти 71 млрд руб., по второму — 15 млрд руб.). Это существенно выше показателей на прошлом аукционе, тогда спрос превысил предложение в 2,4 раза. По словам аналитика управления операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александра Осина, основной спрос был обеспечен иностранными инвесторами.

«Постоянный приток средств нерезидентов наблюдается с начала года. Это подтверждается и укреплением рубля, который демонстрирует одну из лучших динамик среди валют развивающихся стран»,— отмечает портфельный управляющий «Альфа-Капитала» Евгений Жорнист.





По данным ЦБ, за пять месяцев нерезиденты вложили в рублевые гособлигации 605 млрд руб. (см “Ъ” от 18 июня).

Высокому интересу иностранных инвесторов способствует смягчение риторики мировых центральных банков. После того как представители Федеральной резервной системы США не исключили снижения ставки, во вторник эту идею поддержали главы Европейского ЦБ и Банка Англии. К тому же на прошлой неделе в пятницу ЦБ России понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 7,5%, и не исключил дальнейшее ее снижение. «Эти шаги значат, что деньги будут более дешевыми и их будет больше. Они будут создавать спрос на самые разные активы, и в первую очередь на развивающихся рынках»,— отмечает Евгений Жорнист.

Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ 17 июня 2019 года Наши активы по-прежнему выглядят привлекательными для инвесторов, несмотря на всякие санкции

Нереализованный на аукционах спрос перешел на вторичный рынок, что привело к резкому снижению доходности среднесрочных и долгосрочных бумаг. В частности, доходность десятилетнего бенчмарка снизилась за день на 0,11 п. п. и впервые с 6 июня 2018 года закрепилась ниже уровня 7,5% годовых. Это самое сильное дневное снижение с середины марта. Доходности остальных бумаг упали на 0,03–0,14 п. п. «Если в апреле—мае практически весь спрос на госдолг удовлетворялся на аукционах, то в июне ситуация кардинально изменилась. Неудовлетворенный спрос инвесторов реализуется на вторичном рынке, что ведет к ускорению снижения доходностей госбумаг»,— отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Важное значение для рынка будут иметь дальнейшие комментарии представителей ведущих мировых центральных банков относительно денежно-кредитной политики.

По словам господина Грицкевича, мягкие заявления и намеки на снижение ставок будут «способствовать продолжению ралли на долговых рынках, в том числе и на российском». Однако аналитики не берутся судить относительно продолжительности такого ралли на рынке ОФЗ. «Спрос уже заметно вырос на ожиданиях смягчения риторики в последние недели. Трудно сказать, сколько осталось пороха у покупателей, с учетом того что нерезиденты уже обновили в абсолютном выражении рекорд вложений в ОФЗ, а рынок заметно вырос в цене за последнее время»,— отмечает вице-президент по торговым операциям Альфа-банка Сергей Осмачек.

Виталий Гайдаев