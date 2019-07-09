Цены на билеты в Грузию с пересадкой выросли на 13%

После приостановки прямого авиасообщения между Россией и Грузией цены на билеты с пересадкой выросли в среднем на 13%, сообщил «Интерфаксу» генеральный директор агрегатора Biletix Игорь Константинов. По мнению представителей сразу нескольких билетных агрегаторов, после закрытия Грузии для организованных российских туристов в выигрыше окажутся Сочи, Краснодарский край, Крым, Черногория и Турция.
«При комбинации стыковочных рейсов стоимость перелета стала дороже в среднем на 13%. Если более детально посмотреть, то у некоторых авиакомпаний цена билета выросла до 30%. На наш взгляд, это связано с уменьшением частоты авиарейсов, то есть чем их меньше, тем дороже»,— сообщил журналистам господин Константинов.
И если ранее билет на прямой рейс из Грузии в Москву стоил в среднем 7–8 тыс. руб., то сейчас, как отметили в сервисе поиска билетов Aviasales, цена выросла до 12 тыс. руб. в одну сторону.
Напомним, в ответ на массовые митинги в Тбилиси в конце июня президент России Владимир Путин приостановил прямое авиасообщение между Россией и Грузией с 8 июля. Поводом для акций протеста стало выступление российской делегации депутатов в грузинском парламенте.
Сегодня, 9 июля, Государственная дума предложила российскому правительству ввести санкции в отношении Грузии: в частности, запретить ввоз грузинских вина и газированной воды в Россию, а также ограничить денежные переводы. Владимир Путин призвал не вводить санкции «из уважения к грузинскому народу».
О том, как сейчас добраться в Грузию на самолете, читайте в материале “Ъ”.
О поисках альтернативных мест для отдыха читайте в материале “Ъ”«Россияне налетались в Грузию».
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