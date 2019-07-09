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Путин дал интервью Стоуну для фильма про Украину

Президент России Владимир Путин дал интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма «В борьбе за Украину», сообщил «Первый канал».

В интервью господин Путин рассказал о своем отношении к политике Киева, инциденту в Керченском проливе, назвав его провокацией бывшего президента Украины Петра Порошенко. «Бывший президент Порошенко устроил эту провокацию специально в ходе предвыборной кампании. Знал, что его на востоке, на юге страны не поддержат избиратели, и использовал эту провокацию для нагнетания обстановки, введения особого положения. И у меня есть основания полагать, что он хотел вообще ввести особое положение по всей стране, а может, и отложить выборы. Хотелось во что бы то ни стало удержать власть»,— сказал российский президент во время интервью.

Документальный фильм господина Стоуна и режиссера-документалиста Игоря Лопатенка рассказывает о событиях на Украине после Майдана. Как рассказал господин Лопатенок ТАСС, премьера фильма в России пройдет 19 июня на телеканале «Россия 1». Мировая премьера состоялась в начале июля на фестивале в итальянском городе Таормине, где картина была отмечена гран-при.

В 2017 году господин Стоун снял четырехсерийный документальный фильм о российском президенте «Путин».

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники задержали три украинских корабля в Керченском проливе. Экипаж обвинили в нарушении государственной границы РФ. В результате инцидента были арестованы 24 украинских моряка, они будут находиться под стражей до 24 июля. В Кремле заявили, что вопрос о передаче моряков Украине не будет рассматриваться до вынесения им судебного приговора.

В мае Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна немедленно освободить моряков. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой отпустить украинских моряков.

О развитии ситуации — в публикации “Ъ” «В украинских моряках не увидели военнопленных».

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