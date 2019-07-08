Признавший вину фигурант дела «Нового величия» отказался от показаний

Фигурант дела «Новое величие» Павел Ребровский, которого осудили на 2,5 года колонии, отказался от показаний, в которых признал свою вину. Ранее он пошел на сделку со следствием и заявил, что совершал противоправные действия.

«По его словам, следствие угрожало возбудить в отношении него дело по ст. 205 УК РФ ("Терроризм"), если он не даст нужные показания,— рассказал ТАСС адвокат Максим Пашков, который представляет интересы Марии Дубовик, другого фигуранта дела.— Он также заявил, что ему обещали взамен его показаний условный срок, поэтому ему пришлось подписать то, что дали».

Другой адвокат, Светлана Сидоркина, заявила, что Ребровский отказался от показаний потому, что «следствие не соблюло условий джентльменского соглашения с ним».

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Напомним, по версии следствия, обвиняемые создали экстремистскую организацию «Новое величие», чтобы «свергнуть конституционный строй». В ходе расследования арестовали шесть молодых людей, им было предъявлено обвинение по ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества). Участники «Нового величия» при этом утверждают, что просто обсуждали в соцсетях политику, затем к ним присоединился взрослый мужчина, который предложил создать организацию и написать устав.

Сегодня Люблинский суд Москвы рассматривал вопрос о смягчении меры пресечения фигурантам дела: Марии Дубовик и Анне Павликовой, которые содержатся под домашним арестом, а также Руслану Костыленкову, Вячеславу Крюкову, Дмитрию Полетаеву и Петру Карамзину, находящимся в СИЗО. Как сообщает «МБХ медиа», суд не стал менять меру пресечения.

Известные музыканты, среди которых Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Алексей Кортнев и другие , записали видео, на котором исполнили песню в поддержку участников «Нового величия». Его сегодня, 8 июля, опубликовала артистка Татьяна Лазарева, которой принадлежала идея ролика.

О развитии дела — в материале “Ъ” «Невосторженный образ мысли».