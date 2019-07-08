ВГТРК предложила вместо телемоста с Украиной провести передачу в московской студии

ВГТРК предлагает вместо телемоста «России 1» с украинским телеканалом NewsOne провести передачу «Нужно поговорить» в московской студии. На нее приглашены представители двух стран.

Напомним, на 12 июля был запланирован двухчасовой телемост «Надо поговорить», организацией которого занимались «Россия 1» и NewsOne. Украинский канал прекратил подготовку телемоста из-за прямых «угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких».

По словам представителя ВГТРК, холдинг учел то, что украинская сторона опасается за безопасность журналистов и их близких. «Приглашаем российских и украинских участников 12 июля в пятницу в студию телеканала "Россия 1" в Москве. Потому что убеждены: "Надо поговорить"»,— заявили на ВГТРК (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее против телемоста выступили ряд украинских политических и общественных деятелей. Президент Украины Владимир Зеленский назвал телемост предвыборным пиаром, который направлен на разделение украинцев. Генпрокуратура Украины из-за подготовки телемоста возбудила уголовное дело о покушении на государственную измену.

«Россия 1» — государственный телеканал, принадлежащий ВГТРК. NewsOne принадлежит депутату Верховной рады от «Оппозиционного блока» Тарасу Козаку.