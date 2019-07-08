Выживших после аварии на глубоководном аппарате выписали из больницы

Пять человек, которые выжили после аварии на атомной глубоководной станции АС-31 в Баренцевом море, выписали из больницы, сообщает РБК со ссылкой на источник. Подводники находились в Военно-морском клиническом госпитале 1469 в Североморске.

По данным издания, все пострадавшие — четыре офицера и гражданский специалист — получили контузию после взрыва и пожара в носовом отсеке, где находился аккумулятор. На момент ЧП они находились в центральном отсеке. К четвергу, 4 июля, они пришли в себя. Врачи приняли решение выписать пострадавших, чтобы дать возможность пойти на похороны подводников-сослуживцев

Что известно об атомной глубоководной станции АС-31 Читать далее

Напомним, 1 июля на атомной глубоководной станции АС-31, которая находилась в акватории морского полигона Северного флота в районе Кольского залива Баренцева моря, произошла авария. В результате погибли 14 офицеров. Основной причиной ЧП считается пожар в аккумуляторном отсеке.

Похороны прошли в субботу, 6 июля, на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге. Четырем офицерам за мужество и героизм были посмертно присвоены звания Героев России, остальных удостоили орденом Мужества.

О том, как прошло прощание с подводниками, читайте в публикации “Ъ” «Все они просто из стали».

О возможных причинах аварии — в публикации “Ъ” «На АС-31 начали всплывать причины».