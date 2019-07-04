Основной причиной ЧП на глубоководном аппарате считается пожар в аккумуляторном отсеке

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что основная причина происшествия на глубоководном аппарате — это пожар в аккумуляторном отсеке, сообщается на сайте Кремля. Возгорание получило некоторое распространение.

По предварительной оценке, ремонт аппарата возможен. «В нашем случае не просто возможен, а обязателен»,— добавил господин Шойгу. Ведомство оценивает сроки, за которые это можно сделать.

«Действиями экипажа выполнены все необходимые мероприятия по защите установки (ядерная энергетическая установка.— “Ъ”), она полностью в работоспособном состоянии. Это позволяет нам надеяться на достаточно короткие сроки по восстановлению аппарата»,— сказал министр обороны.

Что известно об атомной глубоководной станции АС-31 Читать далее

Напомним, 1 июля произошла авария на атомной глубоководной станции АС-31, которая находилась в акватории морского полигона Северного флота в районе Кольского залива Баренцева моря. О случившемся стало известно на следующий день, 2 июля. Пожар на аппарате потушили сами подводники. В результате происшествия погибло 14 офицеров, среди которых было семь капитанов первого ранга и два Героя России. Причиной их смерти, по сообщению Минобороны, стали продукты горения. Часть экипажа удалось спасти. В Кремле заявили, что все подробности трагедии не будут раскрыты, поскольку это «абсолютно секретная» информация.

Как стало известно “Ъ”, причиной пожара на АГС АС-31 могло стать короткое замыкание в одном из распределительных щитов. Это могло вызвать возгорание оплетки кабелей или трансформаторного масла, а вентиляция далее разнесла дым по отсекам. Большая часть подводников в этот момент отдыхала, и они не успели воспользоваться средствами индивидуальной защиты.

Подробнее о том, что произошло на атомной глубоководной станции АС-31, читайте в публикации “Ъ”.