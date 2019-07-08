Ростуризм: все организованные российские туристы вернулись из Грузии

Все организованные российские туристы к сегодняшнему дню, 8 июля, вернулись из Грузии, сообщили “Ъ” в Ростуризме. Туроператоры предлагают людям, которые забронировали путевки в Грузию, альтернативные направления или возвращают деньги.

Всего к 8 июля договоры заключили 4183 человека, из них 1359 отказались от туров и вернули деньги. Еще 2854 человека решили поехать в другие страны. В основном они выбрали Турцию, Кипр, Черногорию, страны Скандинавии, Италию и Испанию, рассказали в Ростуризме.

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Напомним, 20 июня в Тбилиси началась массовая акция протеста из-за визита в страну российских депутатов из Межпарламентской ассамблеи православия. Особое возмущение вызвал тот факт, что глава делегации Сергей Гаврилов временно занял кресло спикера грузинского парламента. В последующие дни акции продолжились.

21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию. Он вступил в силу 8 июля.

О том, куда едут туристы вместо Грузии, — в материале “Ъ” «Россияне налетались в Грузию».

О политических итогах протестов в Грузии читайте в публикации “Ъ”«Грузия будет избирать по-новому».