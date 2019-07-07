Главные новости к утру 7 июля

В ночь на 7 июля в Свердловской области взорвался бензовоз, перевозивший топливо. Водитель разрешил семерым туристам ехать на цистерне, не справился с управлением и съехал в кювет. Экспертиза показала, что он был пьян. В результате ДТП погибли четыре человека, пострадали семь, в том числе подросток.

Найдены живыми 30 человек, пропавших в зоне паводка в Иркутской области. По данным регионального МЧС, 11 человек продолжают числиться пропавшими без вести. Погибли 22 человека.

СМИ сообщили о поездках третьего «отравителя» Скрипалей в Швейцарию. Денис Сергеев, которого называют «третьим» отравителем семьи Скрипалей, в 2016–2018 годах участвовал в операциях в Швейцарии и встречался там с двумя другими подозреваемыми в отравлении — Александром Мишкиным («Александр Петров») и Анатолием Чепигой («Руслан Боширов»), говорится в совместном расследовании The Insider, Bellingcat и швейцарского издания TAMedia.

В распоряжении Daily Mail оказались секретные телеграммы, в которых британский посол в США Ким Даррок нелестно отзывался об американском лидере Дональде Трампе. В частности, называл его «некомпетентным», «ни на что не годным» и «небезопасным» политиком. Кроме того, господин Даррок сравнивал конфликты в Белом доме с «драками на ножах» и предупреждал о том, что «карьера Трампа может закончиться позором». Подлинность документов подтвердил источник CNN в правительстве Великобритании.