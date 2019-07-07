СМИ сообщили о поездках третьего «отравителя» Скрипалей в Швейцарию

Денис Сергеев, которого называют «третьим» отравителем семьи Скрипалей, в 2016–2018 годах участвовал в операциях в Швейцарии и встречался там с двумя другими подозреваемыми в отравлении — Александром Мишкиным («Александр Петров») и Анатолием Чепигой («Руслан Боширов»), говорится в совместном расследовании The Insider, Bellingcat и швейцарского издания TAMedia.

По информации расследователей, биллинг телефона господина Сергеева якобы указывает на то, что он был в Швейцарии не менее пяти раз за три года. Больше всего их заинтересовала поездка в сентябре — октябре 2017 года, когда Денис Сергеев остановился в отеле в Женеве и несколько раз приезжал в Лозанну. СМИ со ссылкой на биллинг сообщают, что господина Сергеева запеленговали в здании штаб-квартиры Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), а также неподалеку от Международного спортивного арбитража и района, где было множество «государственных лабораторий». Кроме того, во время той же поездки он якобы посетил лекцию бывшего американского посла в Швейцарии Сьюзан Левин.

В ноябре 2017-го Денис Сергеев снова приехал в Женеву, где встретился с другими обвиняемыми в отравлении семьи Скрипалей «Александром Петровым» и «Русланом Бошировым», говорится в расследовании. Биллинг показал, что господин Сергеев находился в районе лыжного курорта Шамони. Суть операции, которую они проводили вместе, неизвестна.

Ранее международная группа расследователей Bellingcat уже заявляла, что настоящее имя третьего подозреваемого в отравлении семьи Скрипалей — Денис Сергеев. По данным Bellingcat, Денис Вячеславович Сергеев родился в казахстанском городе Ушарал в 1973 году. Учился в Военно-дипломатической академии, которая готовит сотрудников военной разведки.

В 2010 году Денис Сергеев получил новый паспорт на имя Сергея Вячеславовича Федотова в том же паспортном столе, где получали документы Александр Петров (Мишкин) и Руслан Боширов (Анатолий Чепига), сообщает Bellingcat.

Напомним, Великобритания обвиняет в отравлении в марте 2018 года экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Александра Петрова и Руслана Боширова. Лондон считает, что их отравили веществом «Новичок», разработанном в СССР. По версии The Insider и Bellingcat, под именем Руслан Боширов скрывается полковник ГРУ, Герой России Анатолий Чепига, а под именем Александра Петрова — военный врач Александр Мишкин.

Посол Британии в Москве о деле Скрипалей и попытках диалога — читайте в интервью “Ъ”.