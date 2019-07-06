Семьям погибших моряков переданы высшие государственные награды

Семьям погибших в Баренцевом море подводников передали высшие государственные награды. Пресс-служба Минобороны сообщила, что передача наград состоялась в ходе траурной церемонии на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга.

Напомним, четырем из 14 погибших 1 июля при пожаре на атомной глубоководной станции (АГС) АС-31 в Баренцевом море подводникам посмертно присвоены звания Героев России, остальные удостоены орденов Мужества.

Ранее сегодня в Санкт-Петербурге состоялась церемония прощания с погибшими. На нее пришли, по данным корреспондента “Ъ”, почти 2 тыс. человек. Панихида прошла 4 июля в Морском Никольском соборе в Кронштадте — главном морском храме Военно-морского флота. В качестве одной из причин трагедии на АГС рассматривается короткое замыкание в одном из распределительных щитов.

Подробности — в публикации “Ъ” «На АС-31 начали всплывать причины».