Bloomberg: регулятор ЕС нашел еще одну проблему у Boeing 737 MAX

Европейский авиарегулятор (EASA) отправил корпорации Boeing и Федеральному авиауправлению (FAA) США перечень из пяти требований к лайнеру Boeing 737 MAX, которые надо выполнить для возобновления его полетов. Одно из этих требований касается работы автопилота, о неполадках которого раньше известно не было, сообщает Bloomberg.

Как рассказал источник агентства, три пункта из письма EASA касаются программного обеспечения. В частности, европейские эксперты требуют:

устранить трудности, с которыми сталкиваются пилоты при повороте колеса ручной настройки самолета;

разобраться с ненадежностью датчиков угла атаки;

решить проблему с микропроцессором, затягивающую запуск системы балансировки.

Еще одно требование затрагивает систему обучения пилотов, которую надо улучшить.

Пятой, ранее не упомянутой проблемой стала невозможность автопилота отключаться в определенных чрезвычайных ситуациях. Это означает, что пилоты могут не успеть ничего предпринять до того, как самолет начнет сваливаться.

FAA отказалось раскрыть упомянутые EASA проблемы, но пообещало сотрудничать с проверяющими органами. В Boeing также заявили, что компания продолжает «взаимодействовать с регуляторами и предоставляет всю информацию».

29 октября 2018 года Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air потерпел крушение под Джакартой. Все находившихся на борту 189 человек погибли. 10 марта 2019 года разбился Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines (рейс ET302), летевший из Эфиопии в Кению. Жертвами крушения также стали все пассажиры и экипаж (157 человек).

После этого полеты Boeing 737 MAX были приостановлены во всех странах мира до выяснения причин катастроф. По мнению экспертов, у лайнера есть проблемы с системой улучшения маневренных характеристик (MCAS). Запрет на полеты обошелся компании в $1 млрд: чистая прибыль корпорации упала в первом квартале 2019 года на 13%. Кроме того, более 400 пилотов подали коллективный иск к Boeing. Они заявили, что компания скрыла от них недостатки в системе 737 MAX.

Как Сенат США обсуждал ситуацию вокруг самолета, читайте в материале “Ъ” «Авиационный регулятор ответил перед Сенатом за Boeing 737 MAX 8».