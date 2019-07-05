Глава «Нафтогаза» заявил о риске техногенной катастрофы на Украине

Украине грозит техногенная катастрофа, если до начала отопительного сезона в хранилища не будет закачено необходимое количество газа, заявил глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Если на начало отопительного сезона в хранилищах не будет 20 млрд кубометров, это огромный риск техногенной катастрофы. Потому что Украина, без преувеличения, замерзнет»,— написал господин Коболев в Facebook.

По словам господина Коболева, сейчас в хранилищах закачено 13,8 млрд кубометров газа. Для закачки оставшихся 6 млрд кубометров газа осталось 100 дней. По расчетам компании, если в хранилищах будут необходимые 20 млрд кубометров газа, «Нафтогаз» гарантирует стабильное прохождение отопительного сезона, даже в случае если с 1 января 2020 года Россия прекратит транзит газа.

«Заморозить страну и проиграть новую газовую войну мы считаем неприемлемым. Я готов к этому решению взять на себя личную ответственность»,— заявил глава «Нафтогаза». По его словам, компания решила отсрочить выплаты дивидендов ради покрытия расходов на закачку дополнительного газа.

Ранее в «Нафтогазе» заявляли о подготовке к полному прекращению транзита российского газа после 2019 года. Трехсторонние переговоры в формате Россия—Украина—Еврокомиссия о сохранении транзита российского газа через Украину запланированы на сентябрь.

Напомним, десятилетний контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. «Нафтогаз» предлагает «Газпрому» вместо нового транзитного контракта заключить договор на своп газа. Тогда «Нафтогаз» покупал бы объемы газа, предназначенные для поставки в Европу, на восточной границе Украины и продавал его дороже на западной. Платой за транзит стала бы маржа сделок.

Подробнее о перспективах заключения нового договора читайте в материале “Ъ”.